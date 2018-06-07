Президент "Мурсии": "Эх, хотелось бы, чтобы Зидан остался в "Реале" на несколько дней подольше"

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Президент "Мурсии": "Эх, хотелось бы, чтобы Зидан остался в "Реале" на несколько дней подольше"

Президент "Мурсии" Виктор Гальвес считает, что Гути может стать сменщиком Зинедина Зидана в "Реале".

"Я общался с Гути и должен был встретиться с ним в четверг. Я хотел пригласить его в "Мурсию", но Зидан покинул "Реала". Если бы они подождали с объявлением несколько дней!

Теперь все зависит от Флорентино Переса. Если они назначат Гути, будет здорово. Гути будет новым наставником "Реала" и не придет в "Мурсию". Эх, хотелось бы, чтобы Зидан остался в "Реале" на несколько дней подольше" - приводит слова Гальвеса Marca.

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