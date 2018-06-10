Президент "Мурсии" назвал следующего главного тренера "Реала"

Президент "Мурсии" Виктор Гальвес назвал следующего главного тренера мадридского "Реала".

"Я хотел видеть Гути у руля своей команды. Но он не возглавит "Мурсию", потому что станет тренером "Реала" - приводит слова Гальвеса Sky Sports.

Напомним, что сейчас Гути работает с юношеской командой "сливочных".

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