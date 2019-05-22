Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Салы
Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что ответственность за гибель аргентинского форварда Эмилиано Салы несёт "Кардифф", который купил его накануне трагедии.
"Не забывайте, что Сала был очень рад уйти. Он всем рассказал об этом, когда возвращался в клуб за вещами. Нужно прекратить верить, что мы вынудили Салу покинуть клуб. Ответственность несёт "Кардифф", а не "Нант". Я не хочу касаться денег и, возможно, никогда их не получу. Зарабатывание денег на тех, кто умер, меня не интересует", - цитирует функционера L’Equipe.
Напомним, что Сала погиб в результате авиакатастрофы. Самолёт с 28-летним футболистом на борту пропал 21 января. Через несколько недель воздушное судно с трупом спортсмена нашли на дне Ла-Манша.
"Кардифф" должен был заплатить за нападающего 17 миллионов евро, но в итоге отказался, ссылаясь на нарушения в оформлении сделки.
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