Президент "Нанта" рассказал, как принималось решение о досрочном завершении Лиги 1

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Президент "Нанта" рассказал, как принималось решение о досрочном завершении Лиги 1

Президент "Нанта" Вальдемар Кита рассказал, как принималось решение о досрочном завершении чемпионата Франции. Об этом сообщает Presse Ocean.

"Было три сценария: остановка с результатами первого круга, остановка с результатами на 27-й тур и ранжирование на основе коэффициентов. Я выбрал первый вариант, считаю его логичным", - заявил Кита.

Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал ПСЖ, который набрал 68 баллов за 27 туров. "Нант" занял 13 место в Лиге 1.

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