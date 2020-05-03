Президент "Нанта" рассказал, как принималось решение о досрочном завершении Лиги 1
Президент "Нанта" Вальдемар Кита рассказал, как принималось решение о досрочном завершении чемпионата Франции. Об этом сообщает Presse Ocean.
"Было три сценария: остановка с результатами первого круга, остановка с результатами на 27-й тур и ранжирование на основе коэффициентов. Я выбрал первый вариант, считаю его логичным", - заявил Кита.
Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал ПСЖ, который набрал 68 баллов за 27 туров. "Нант" занял 13 место в Лиге 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13