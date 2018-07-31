Президент "Наполи": "25 миллионов евро за Марио Фернандеса - не проблема"

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Президент "Наполи": "25 миллионов евро за Марио Фернандеса - не проблема"Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с возможным подписанием его клубом защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

"ЦСКА хочет 25 миллионов евро за Фернандеса? Это не проблема, защитник относительно высокого уровня может стоить от 8 миллионов до 30 миллионов евро. Но я не знаю об этом трансфере, эти вопросы решает наш спортивный директор Гвинтоли, а не я", - цитирует клубного босса неаполитанцев Calcio Mercato.

Напомним, агент Марио Фернандеса дал чёткий ответ относительно будущего игрока. | soccernews.ru

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