Президент "Наполи": "25 миллионов евро за Марио Фернандеса - не проблема"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с возможным подписанием его клубом защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

"ЦСКА хочет 25 миллионов евро за Фернандеса? Это не проблема, защитник относительно высокого уровня может стоить от 8 миллионов до 30 миллионов евро. Но я не знаю об этом трансфере, эти вопросы решает наш спортивный директор Гвинтоли, а не я", - цитирует клубного босса неаполитанцев Calcio Mercato.

Напомним, агент Марио Фернандеса дал чёткий ответ относительно будущего игрока. | soccernews.ru