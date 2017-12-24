Президент "Наполи" анонсировал первое подписание клуба в январе

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что форвард "Кьево" Роберто Инглезе в январе станет игроком неаполитанцев.

"Инглезе зимой перейдет в "Наполи", все уже решено. Что касается некоторых имен, о которых говорится в газетах, то пока ничего конкретного не могу сказать. Если и будут какие-то приобретения, то мы будем делать акцент на потенциал молодых футболистов.

Скудетто? Конечно, мне бы хотелось победить в турнире, но победа означает, что вы готовы взять на себя ответственность, чтобы оставаться лучшими на протяжении долгого времени" - приводит слова президента Football Italia.

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