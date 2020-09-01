Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон"

Полузащитник "Наполи" Аллан продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как и сообщалось ранее, 29-летний бразилец станет игроком "Эвертона".

"Аллан переходит в "Эвертон". О сделке будет объявлено в ближайшее время", - заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Ранее стало известно, что "ириски" заплатят за хавбека 25 миллионов евро, ещё 3 миллиона "Наполи" может получить в виде бонусов.

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