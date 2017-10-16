Президент "Наполи" допустил, что в матче с "Манчестер Сити" некоторые игроки получат отдых

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о значимости предстоящих матчей против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и "Интера" в Серии А.

"Думаю, некоторые наши игроки должны отдохнуть в матче с "Сити", так как скоро игра с "Интером", и она не менее важна" - приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что матч с "Манчестер Сити" состоится во вторник, а с "Интером" - в субботу.

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