Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил освежить состав своей команды, сообщает Calciomercato.

Итальянский бизнесмен готов устроить кадровую революцию - продать шесть основных игроков и на вырученные средства купить новых звёзд.

Де Лаурентис может пойти на расставание с защитниками Калиду Кулибали, Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем, хавбеком Алланом, вингером Лоренцо Инсинье и форвардом Дрисом Мертенсом.

В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.

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