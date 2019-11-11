Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков

1 Теги наполиаурелио де лаурентискалиду кулибалифаузи гуламэльсеид хюсайалланлоренцо инсиньедрис мертенс

Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил освежить состав своей команды, сообщает Calciomercato.

Итальянский бизнесмен готов устроить кадровую революцию - продать шесть основных игроков и на вырученные средства купить новых звёзд.

Де Лаурентис может пойти на расставание с защитниками Калиду КулибалиФаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем, хавбеком Алланом, вингером Лоренцо Инсинье и форвардом Дрисом Мертенсом.

В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.

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