Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил освежить состав своей команды, сообщает Calciomercato.
Итальянский бизнесмен готов устроить кадровую революцию - продать шесть основных игроков и на вырученные средства купить новых звёзд.
Де Лаурентис может пойти на расставание с защитниками Калиду Кулибали, Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем, хавбеком Алланом, вингером Лоренцо Инсинье и форвардом Дрисом Мертенсом.
В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.
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|Наполи
|12
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|8
|Парма
|12
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|Хеллас Верона
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|Сассуоло
|11
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