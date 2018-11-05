Президент "Наполи" готов зимой продать ключевого защитника

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали зимой может покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов отпустить сенегальца, если за него выложат 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В этом сезоне Кулибали провел 14 матчей и сделал один ассист.

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