Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича

Президент "Наполи" Антонио Ди Лаурентис хочет, чтобы форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович зимой стал игроком итальянского клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, Ди Лаурентис общался со шведом в Лос-Анджелесе.

"Он в первую очередь мой друг. Я мечтаю о его переходе, но все зависит от него. Разговоры идут об этом уже несколько месяцев", - сказал функционер.

"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 12 баллов.

Сегодня, 23 октября, неаполитанцы сыграют с "Ред Буллом" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов.

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