Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича

10 Теги наполизлатан ибрагимович

Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича

Президент "Наполи" Антонио Ди Лаурентис хочет, чтобы форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович зимой стал игроком итальянского клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, Ди Лаурентис общался со шведом в Лос-Анджелесе.

"Он в первую очередь мой друг. Я мечтаю о его переходе, но все зависит от него. Разговоры идут об этом уже несколько месяцев", - сказал функционер.

"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 12 баллов.

Сегодня, 23 октября, неаполитанцы сыграют с "Ред Буллом" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я уже запутался в этих аккаунтах. Но за большую часть мутных схем, отвечает Хрыстя. И Пьянь возможно!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что с них взять!Клоуны!

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gyulbenizplyuskov

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гульбен ты дурак ?

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крoш
крoш

Зачем Ди Лаурентису на свою голову этот напыщенный индюк?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Напыщенный, но все еще топ форвард

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Но медленный

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Так ему и не надо бегать. А голевое чутье он не растерял

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кстати,это аккаунт не мой,а сам знаешь кого...

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В Серии А не надо.В ЛЧ обязательно!

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