Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Фото: Твиттер @sscnapoli

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился с мнением наставника "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой, который подверг критике УЕФА за плотный футбольный календарь.

"Я полностью согласен с тем, что сказал Гвардьола. Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардьола сказал: "Слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов". Я говорил об этом с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардьола", написал функционер в своем Твиттере.

Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori" (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2021

E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2021

Напомним, 71-летний Де Лаурентис является президентом "Наполи" с 2004 года.