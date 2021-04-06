Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов
Фото: Твиттер @sscnapoli
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился с мнением наставника "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой, который подверг критике УЕФА за плотный футбольный календарь.
"Я полностью согласен с тем, что сказал Гвардьола. Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардьола сказал: "Слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов". Я говорил об этом с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардьола", написал функционер в своем Твиттере.
Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori" (continua)— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2021
E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola #ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2021
Напомним, 71-летний Де Лаурентис является президентом "Наполи" с 2004 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17