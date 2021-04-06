Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов

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Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистовФото: Твиттер @sscnapoli 
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился с мнением наставника "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой, который подверг критике УЕФА за плотный футбольный календарь.

"Я полностью согласен с тем, что сказал Гвардьола. Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардьола сказал: "Слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов". Я говорил об этом с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардьола", написал функционер в своем Твиттере.

Напомним, 71-летний Де Лаурентис является президентом "Наполи" с 2004 года.

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