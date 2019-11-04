Президент "Наполи" на неделю запер команду на базе
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что хочет на всю неделю закрыть команду на тренировочной базе. Об этом сообщает Radio Kiss Kiss.
Такое решение было принято после того, как неаполитанский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура Серии А с "Ромой" (1:2). До этого "Наполи" дважды сыграл вничью.
"База - это не наказание, а возможность игрокам лучше узнать друг друга", - сказал Де Лаурентис.
Завтра, 5 ноября, "Наполи" сыграет с "Ред Буллом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Отметим, что главный тренер команды Карло Анчелотти недоволен решением президента.
"Я не согласен с таким решением клуба. Но тренер должен оставаться тренером", - сказал Анчелотти.
А еще: "Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А| http://soccernews.ru
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|Парма
|11
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|Милан
|11
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|Болонья
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|Сассуоло
|10
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|11
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