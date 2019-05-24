Президент "Наполи" нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла может вернуться в "Наполи".

О желании видеть 36-летнего футболиста в своей команде заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Я думаю, он заслуживает возможности завершить карьеру в "Наполи". Получилась бы хорошая романтическая история. С этим не должно возникнуть финансовых проблем", - приводит слова функционера Corriere dello Sport.

Квальярелла является уроженцем Неаполя. Он болеет за "Наполи" с детства, однако отыграл в составе "партенопейцев" всего один сезон 2009/10.

Возрастной форвард неожиданно стал лучшим бомбардиром Серии А в текущем сезоне, забив 26 голов в 36 матчах. Он обошёл в гонке голеадоров Дувана Сапату, Кшиштофа Пентека и Криштиану Роналду.

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