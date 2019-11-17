Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис планирует подать в суд на футболистов команды за нанесение ущерба имиджу клуба, передает Tuttosport.



Напомним, ссора между игроками и президентом "Наполи" произошла из-за того, что футболисты отказались оставаться на базе клуба на протяжении пяти дней. Де Лаурентис считал, что это пойдет на пользу команде, так как, по его мнению, ее результаты ухудшились.

По данным источника, после произошедшего конфликта президент запретил игрокам общаться с журналистами. Сообщается, что Де Лаурентис хочет отсудить у футболистов половину зарплаты, а также отказать им в оплате имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что функционер хочет продать "Наполи".

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