Президент "Наполи" намерен спасти от банкротства другой итальянский клуб

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Президент "Наполи" намерен спасти от банкротства другой итальянский клуб

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис намерен спасти от банкротства другой итальянский клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководитель неаполитанского клуба хочет помочь "Бари", который из-за финансовых проблем лишился профессионального статуса и был отправлен в Серию D.

Де Лаурентис планирует построить амбициозный проект и за три сезона вернуть "петушков" в Серию А.

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