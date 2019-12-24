Президент "Наполи": "Нас ждёт светлое будущее с Гаттузо"

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Президент "Наполи": "Нас ждёт светлое будущее с Гаттузо"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что вместе с главным тренером Дженнаро Гаттузо команда будет двигаться в нужном направлении.

"Последние несколько месяцев не принесли нам удовлетворения и успеха. Но мы уверены, что вместе с Гаттузо нас ждет светлое будущее", - сказал Де Лаурентис.

Напомним, Гаттузо возглавил неаполитанский клуб 11 декабря, сменив на посту Карло Анчелотти, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

А еще: Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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