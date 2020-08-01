Президент "Наполи" назвал цену Кулибали

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Президент "Наполи" назвал цену Кулибали

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности клуба продать этим летом защитника Калиду Кулибали.

"Кулибали - наша легенда, мне было бы невероятно грустно терять его. Но этот момент всё равно наступит. Впрочем, сейчас на моём столе не лежит 90 миллионов евро, поэтому пока нечего обсуждать", - приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

Накануне стало известно, что 29-летний сенегалец близок к переходу в "Манчестер Сити".

Кроме того, ранее Кулибали интересовались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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