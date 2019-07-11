Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб до сих по не оформил трансфер колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.
"Хамес очень популярный футболист. По вниманию СМИ он идет за Роналду и Месси. Игра Родригеса очень нравится Анчелотти. Мы ждем более разумной цены от "Реала". Сейчас Мадрид блокирует сделку. Они хотят получить за него слишком много, тогда как Хамес хочет к нам.
Обмен Инсинье на Икарди? Анчелотти не хочет этого и он прав, так как Икарди всегда будет хотеть перейти в "Ювентус". К тому же, я предпочитаю Инсинье, а еще у нас есть Милик и Мертенс. Впрочем, мы не будем отрицать, что нам интересен Икарди", - приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
Не пропустите: "Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
3
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
-
"Ньюкасл" определился с новым главным тренером
-
На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"
-
Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор
-
Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту
-
"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
-
"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"
-
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ
-
Мусаев раскритиковал новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк"
-
Лукаку озвучил руководству "Манчестер Юнайтед" решение о своём будущем
-
"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту
-
3
"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019
-
Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"
-
Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ
-
Комбаров: "Каррера первые полгода был вообще идеален, а потом ситуация поменялась"
-
"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32