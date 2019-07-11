Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса



Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему клуб до сих по не оформил трансфер колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

"Хамес очень популярный футболист. По вниманию СМИ он идет за Роналду и Месси. Игра Родригеса очень нравится Анчелотти. Мы ждем более разумной цены от "Реала". Сейчас Мадрид блокирует сделку. Они хотят получить за него слишком много, тогда как Хамес хочет к нам.

Обмен Инсинье на Икарди? Анчелотти не хочет этого и он прав, так как Икарди всегда будет хотеть перейти в "Ювентус". К тому же, я предпочитаю Инсинье, а еще у нас есть Милик и Мертенс. Впрочем, мы не будем отрицать, что нам интересен Икарди", - приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

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