Президент "Наполи" о переходе Роналду: "Ювентус" сделал красивую пропаганду"

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Президент "Наполи" о переходе Роналду: "Ювентус" сделал красивую пропаганду"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Ювентус" сделал красивую пропаганду для своих спонсоров и болельщиков. Что можно обещать им, чтобы заинтриговать после семи скудетто подряд? Клуб нашёл отличный сценарий, чтобы возродить имидж "Ювентуса" - снимаю шляпу. Хотя стоит признать, что Роналду - возрастной футболист, и клубу опасно тратить столько денег на одного игрока под конец его карьеры. Да и такая зарплата находится вне всяких рамок. Удивлюсь, если коммерческие или спортивные успехи восполнят это" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду обошёлся "Ювентусу" в 112 миллионов евро, зарплата футболиста составит 30 миллионов в год.

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