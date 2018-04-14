Президент "Наполи" обрушился с критикой на Пьерлуиджи Коллину

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обрушился с критикой на главу судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллину.

Руководитель неаполитанского клуба согласился с мнением президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, который ранее обвинил Коллину в том, что на матчи итальянских команд назначаются плохие арбитры.

"Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое. Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или где-то ещё, которые откладывают введение видеоповторов" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

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