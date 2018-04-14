Президент "Наполи" обрушился с критикой на Пьерлуиджи Коллину

Теги наполиювентусаурелио де лаурентиспьерлуиджи коллинауефа

Президент "Наполи" обрушился с критикой на Пьерлуиджи Коллину

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обрушился с критикой на главу судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллину.

Руководитель неаполитанского клуба согласился с мнением президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, который ранее обвинил Коллину в том, что на матчи итальянских команд назначаются плохие арбитры.

"Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое. Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или где-то ещё, которые откладывают введение видеоповторов" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Не пропустите: Гол Иско в ворота "Ювентуса" был забит по правилам. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов