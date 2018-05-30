Президент "Наполи" объяснил своё решение уволить Сарри

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Президент "Наполи" объяснил своё решение уволить Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объяснил своё решение уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера.

"Я дал Сарри время, чтобы он определился со своим будущим. Ответа от него я так и не услышал, поэтому нам пришлось действовать. В увольнении Сарри нет никакой подоплеки. Я его уволил, поскольку пришло время. Я не мог вечно ждать, когда он даст ответ" - цитирует Де Лаурентиса Sky Sports.

Напомним, что "Наполи" достаточно быстро нашёл нового наставника - Сарри сменил Карло Анчелотти

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