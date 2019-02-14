Президент "Наполи" объявил о переходе Хамшика в китайский клуб

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис написал в твиттере о том, что полузащитник Марек Хамшик перейдет в "Далянь Ифан"

Итальянец пожелал футболисту удачи в новом клубе.

L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 14 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Хамшик заработает 27 млн евро за 3 года в китайском клубе.

Хамшик играл в составе "Наполи" с 2009 по 2019 год, а с 2013 года был капитаном "Наполи". В нынешнем сезоне 31 летний футболист участвовал в 13 матчах.

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