Президент "Наполи" определил позиции, которые нуждаются в усилении

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Президент "Наполи" определил позиции, которые нуждаются в усилении

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился трансферными планами клуба.

"Наши главные трансферные цели - голкипер, фланговый защитник, центральный хавбек и вингер" - приводит слова президента Football Italia.

Напомним, что ранее клуб возглавил Карло Анчелотти, который сменил на этом посту Маурицио Сарри.

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