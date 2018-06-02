Президент "Наполи" определил позиции, которые нуждаются в усилении

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился трансферными планами клуба.

"Наши главные трансферные цели - голкипер, фланговый защитник, центральный хавбек и вингер" - приводит слова президента Football Italia.

Напомним, что ранее клуб возглавил Карло Анчелотти, который сменил на этом посту Маурицио Сарри.

Читайте также: Президент "Наполи" отказался продавать Жоржиньо в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru