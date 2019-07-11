Президент "Наполи" опровергает переговоры с Икарди

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб не ведет переговоров по трансферу форварда "Интера" Мауро Икарди.

"Это вранье. Я встречался с агентом Икарди три года назад и больше не намерен это делать. Причина проста - Икарди нам не интересен", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету аргентинца 17 забитых мячей и 5 ассистов в 37 играх.

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