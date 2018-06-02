Президент "Наполи" отказался продавать Жоржиньо в "Манчестер Сити"

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Президент "Наполи" отказался продавать Жоржиньо в "Манчестер Сити"Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не захотел продавать полузащитника Жоржиньо в "Манчестер Сити".

"Я недавно отверг последнее предложение "Манчестер Сити" по Жоржиньо. Они предлагали 50 миллионов евро", - сказал он.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Читайте: "Наполи" определился с заменой для Жоржиньо | http://soccernews.ru

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