Президент "Наполи" отрицает интерес к Белотти

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Президент "Наполи" отрицает интерес к Белотти

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отрицает интерес своего клуба к форварду "Торино" Андреа Белотти.

"Это большая ложь. Все переоценили этого игрока. Если Белотти сейчас стоит 65 миллионов евро, то я рад. Значит, Инглезе стоит 85 миллионов, а следующим летом, вероятно, будет стоить 100 миллионов" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" предлагает за Белотти 50 миллионов евро, а "Торино" требует 65 миллионов.

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