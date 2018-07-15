Президент "Наполи": "Покупка Роналду могла бы подтолкнуть клуб к банкротству"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что агент предлагал им услуги Криштиану Роналду.
"Нам предлагали Роналду. Агент футболиста звонил мне. Мы планировали сделать предложение, собирались платить Криштиану процентами от той суммы, которую бы принесло нашему клубу его появление.
Однако сумма в размере 350 миллионов евро, которую "Ювентус" будет инвестировать, находится вне нашей досягаемости. Подобный трансфер мог бы подтолкнуть клуб к банкротству" - приводит слова президента Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21