Президент "Наполи" предложил сократить длительность тайма до 30 минут

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил сократить длительность футбольных матчей.

По его словам, тайм должен длиться 30 минут.

"Мы уничтожаем футбол. Нужно смотреть в будущее, ведь молодёжь сейчас вся в видеоиграх. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети будут равнодушны к футболу.

Это наша вина, мы старые идиоты. Ведь есть скучные игры! Футбольные матчи такие длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты — иначе зачем тогда нужен тренер?", - сказал он.

Напомним, что вчера "Наполи" упустил победу над ПСЖ в компенсированное арбитром время.