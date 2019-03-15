Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что думает об информации о продаже 27-летнего итальянца Лоренцо Инсинье.
"Мы не выставляли на продажу Инсинье. Впервые слышу об интересе к этому игроку, хотя он очень привлекательный футболист для покупателей. Это нормально, что его хотят приобрести 7 или 10 команд. Однако интересоваться - это одно, а купить - другое.
Он знает, что "Наполи" всегда будет его домом", - сказал Де Лаурентис.
В нынешнем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметившись 9 голами и 6 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10