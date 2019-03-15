Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье

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Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что думает об информации о продаже 27-летнего итальянца Лоренцо Инсинье.

"Мы не выставляли на продажу Инсинье. Впервые слышу об интересе к этому игроку, хотя он очень привлекательный футболист для покупателей. Это нормально, что его хотят приобрести 7 или 10 команд. Однако интересоваться - это одно, а купить - другое.

Он знает, что "Наполи" всегда будет его домом", - сказал Де Лаурентис. 

В нынешнем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметившись 9 голами и 6 ассистами.

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