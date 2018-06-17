Президент "Наполи" прояснил ситуацию с возможным переходом Жоржиньо в "Манчестер Сити"

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Президент "Наполи" прояснил ситуацию с возможным переходом Жоржиньо в "Манчестер Сити"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прояснил ситуацию с возможным переходом полузащитника Жоржиньо в "Манчестер Сити".

"Я общался с руководством "Манчестер Сити" по поводу Жоржиньо. Теперь переговоры будет вести наш спортивный директор. Мы должны прийти к соглашению. Я сделал шаг навстречу в этих переговорах, теперь их черёд. В целом же, скажу, что вероятность того, что мы вскоре договоримся, крайне высока" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ожидается, что "горожане" заплатят за Жоржиньо 50 миллионов евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

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