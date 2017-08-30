Президент "Наполи": "ПСЖ сделал предложение по Рейне, я сказал им: "Спасибо, и до свидания"

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Президент "Наполи": "ПСЖ сделал предложение по Рейне, я сказал им: "Спасибо, и до свидания"Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о своих переговорах с французским ПСЖ по голкиперу своей команды Пепе Рейне.

"ПСЖ предложил пять миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов, я сказал им: "Спасибо, и до свидания". Рейна имеет контракт, который истекает в следующем сезоне. Мы уважаем подписанные контракты. Теперь они пишут мне и звонят, что они хотят поговорить со мной. Но для чего? Мы не собираемся быть их фарм-клубом", - цитирует Де Лаурентиса football.fr.

Напомним, форвардом "Наполи" Сапатой интересуется российский клуб. | soccernews.ru

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