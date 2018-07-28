Президент "Наполи" рассказал, будет ли клуб подписывать Балотелли и Ди Марию

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Президент "Наполи" рассказал, будет ли клуб подписывать Балотелли и Ди Марию

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, будет ли клуб подписывать форварда Марио Балотелли и полузащитника Анхеля Ди Марию.

"Ди Марии не будет в "Наполи", это касается и Балотелли - я уже давно говорил, что мы не будем его подписывать" - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что "Наполи" отказался от трансфера Сабали. | http://soccernews.ru

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