Президент "Наполи" рассказал, будет ли клуб подписывать Балотелли и Ди Марию

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, будет ли клуб подписывать форварда Марио Балотелли и полузащитника Анхеля Ди Марию.

"Ди Марии не будет в "Наполи", это касается и Балотелли - я уже давно говорил, что мы не будем его подписывать" - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что "Наполи" отказался от трансфера Сабали. | http://soccernews.ru