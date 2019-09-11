Президент "Наполи" рассказал о летних переговорах по Икарди

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис раскрыл подробности переговоров по поводу трансфера форварда "Интера" Мауро Икарди, которые шли минувшим летом.

"Я предлагал "Интеру" за Икарди 60 миллионов евро плюс бонусы на общую сумму 65 миллионов. А для самого игрока я предложил зарплату около 12 миллионов", - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Напомним, что в итоге аргентинец перешёл в ПСЖ на правах аренды с правом выкупа.

"Наполи" перед дедлайном усилил атаку свободным агентом Фернандо Льоренте.

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