Президент "Наполи" рассказал, с какими игроками клуб ведет переговоры

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансферной политике клуба на лето.

"Мы ждем, когда Фабиан Руис ("Бетис") прояснит ситуацию. Это может случиться в любой момент. Также не буду отрицать, что недавно в Милане мы встречались со Штефаном Лайнером ("Ред Булл Зальцбург"), разговоры с которым продолжаются.

Нам необходимо усилиться двумя вратарями, фланговым защитником и двумя хавбеками, если Жоржиньо и Хамшик уйдут" - приводит слова президента Football Italia.

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