Президент "Наполи" считает, что "Ювентус" и "Бавария" виновны в срыве трансфера Юнеса

Теги наполиаурелио де лаурентисамин юнесбавария мюнхенювентус

Президент "Наполи" считает, что "Ювентус" и "Бавария" виновны в срыве трансфера Юнеса
Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис считает, что клубу не удалось подписать полузащитника ”Аякса” Амина Юнеса из-за "Баварии" и "Ювентуса".

"Тут просто целый треугольник связей между немцами, их друзьями и друзьями друзей. Подумайте об этом: "Бавария", "Ювентус", Ассоциация европейских клубов, УЕФА", - приводит слова Ди Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

По мнению босса неаполитанцев кто-то из окружения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, по просьбе людей из ”Баварии”, отговорил 24-летнего Юнеса от перехода в "Наполи".

Не пропустите: Юнес: "Мой трансфер в "Наполи" сорвался, я чувствую себя игроком "Аякса". | http://soccernews.ru

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