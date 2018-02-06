Президент "Наполи" считает, что "Ювентус" и "Бавария" виновны в срыве трансфера Юнеса



Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис считает, что клубу не удалось подписать полузащитника ”Аякса” Амина Юнеса из-за "Баварии" и "Ювентуса".

"Тут просто целый треугольник связей между немцами, их друзьями и друзьями друзей. Подумайте об этом: "Бавария", "Ювентус", Ассоциация европейских клубов, УЕФА", - приводит слова Ди Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

По мнению босса неаполитанцев кто-то из окружения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, по просьбе людей из ”Баварии”, отговорил 24-летнего Юнеса от перехода в "Наполи".

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