Президент "Наполи" сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса".
Отвечая на вопрос об отставании своей команды от "старой синьоры" в Серии А, функционер сказал: "Какой смысл выигрывать, если у вас 200 миллионов долга перед банками?".
По итогам 24 туров "Ювентус" опережает "Наполи" на 13 очков в национальном первенстве.
Прошлым летом туринский клуб купил за 117 миллионов евро португальского нападающего Криштиану Роналду и платит ему зарплату в размере 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9