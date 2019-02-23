Президент "Наполи" сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса"

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Президент "Наполи" сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал провокационное заявление в адрес "Ювентуса".

Отвечая на вопрос об отставании своей команды от "старой синьоры" в Серии А, функционер сказал: "Какой смысл выигрывать, если у вас 200 миллионов долга перед банками?".

По итогам 24 туров "Ювентус" опережает "Наполи" на 13 очков в национальном первенстве.

Прошлым летом туринский клуб купил за 117 миллионов евро португальского нападающего Криштиану Роналду и платит ему зарплату в размере 30 миллионов евро.

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