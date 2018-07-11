Президент "Наполи" сделал заявление о переходе в "Челси" Сарри и Жоржиньо



Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что полузащитник Жоржиньо станет игроком "Челси", а бывший наставник команды Маурицио Сарри, скорее всего, возглавит лондонский клуб.

"Сарри близок к "Челси". Сейчас все зависит от него. Я огласил свои требования.

Что касается Жоржиньо, то мы рассматривали все предложения по нему. Я вынужден принести извинения "Манчестер Сити", но Жоржиньо хочет жить в Лондоне, а не в Манчестере. К тому же, "Челси" предложил ему лучшие финансовые условия. Его переход в "Челси" состоится вне зависимости от назначения Сарри", – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что "Челси" заплатит за Жоржиньо 65 миллионов евро.

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