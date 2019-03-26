Президент "Наполи" сравнил Анчелотти с Фергюсоном

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Президент "Наполи" сравнил Анчелотти с Фергюсоном

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер команды Карло Анчелотти может повторить путь экс-тренера "МЮ" Алекса Фергюсана. Об этом сообщает Football Italia. 

"Если Анчелотти действительно тот тренер, который любит болельщиков и город, в котором он работает, а также не прочь задержаться в клубе на 8 лет, то я всеми силами постараюсь удержать его как можно дольше.Такой тренер будет тренировать "Наполи" всю жизнь, как Фергюсон в "МЮ", - сказал президент.

Напомним, Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год и завоевал с клубом 38 различных трофеев. 

Анчелотти возглавил "Наполи" летом 2018 года. Клуб занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от "Ювентуса" на 15 очков.

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