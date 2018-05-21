Президент "Наполи": "Теперь я должен побеспокоиться о клубе"

Теги наполимаурицио сарри

Президент "Наполи": "Теперь я должен побеспокоиться о клубе"Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Маурицио Сарри из команды.

В Италии завершился сезон и в клубе уже начали искать сменщика итальянца.

"Теперь я обязан побеспокоиться о "Наполи" - клубе, который выступает в еврокубках на протяжении девяти сезонов подряд.

Мы должны идти вперёд без страха и сомнений", - сказал он.

Сарри ранее заявил, что не хочет работать в клубе из Италии, если уйдет из "Наполи".

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