Президент "Наполи": "Теперь я должен побеспокоиться о клубе"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Маурицио Сарри из команды.

В Италии завершился сезон и в клубе уже начали искать сменщика итальянца.

"Теперь я обязан побеспокоиться о "Наполи" - клубе, который выступает в еврокубках на протяжении девяти сезонов подряд.

Мы должны идти вперёд без страха и сомнений", - сказал он.

Сарри ранее заявил, что не хочет работать в клубе из Италии, если уйдет из "Наполи".