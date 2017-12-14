Президент "Наполи": "В январе вернется в строй Милик, у Инглезе закончится аренда в "Кьево"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.

"В январе атака нашей команды усилится. В строй после травмы вернется Аркадиуш Милик, у Инглезе закончится аренда в "Кьево", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

В этом сезоне 26-летний Инглезе провел за "Кьево" 14 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

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