Президент "Наполи" впервые высказался об увольнении Анчелотти

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал заявление об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

"Могу пожелать ему только всего наилучшего. Он незаурядный человек и большой друг. По окончании сезона посмотрим, что пошло не так, кто ошибся, и подведём итоги", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

"Наполи" уволил Анчелотти 11 декабря, заменив его на Дженнаро Гаттузо.

По итогам 16 туров "партенопейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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