Президент "Наполи" выставил ультиматум Гаттузо

Президент неаполитанского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис задумался об увольнении главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, босс "Наполи" пришел в ярость из-за поражения команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (1:2). Поэтому Де Лаурентис дал Гаттузо два матча для улучшения ситуации. В ближайшую среду неаполитанцы встретятся с "Аталантой" в ответном полуфинальном матче Кубка Италии, а на выходных сыграют с "Ювентусом" в рамках чемпионата.

Если "Наполи" потерпит поражения в этих матчах, то Гаттузо будет уволен. Его преемником может стать один из бывших тренеров команды - Рафаэль Бенитес или Вальтер Маццари.

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