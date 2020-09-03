Президент "Наполи" заявил о готовности продать Кулибали и Милика

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Президент "Наполи" заявил о готовности продать Кулибали и Милика

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что клуб может расстаться с несколькими лидерами в текущее трансферное окно.

"Да, Кулибали может покинуть клуб. Если нам сделают серьёзное предложение, то мы отпустим игрока. То же самое касается Аркадиуша Милика", - сказал Де Лаурентис.

На Кулибали минувшим летом претендовали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Милик входит в сферу интересов "Ювентуса", "Ромы", "Милана", "Арсенала" и "Атлетико".

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