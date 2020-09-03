Президент "Наполи" заявил о готовности продать Кулибали и Милика
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что клуб может расстаться с несколькими лидерами в текущее трансферное окно.
"Да, Кулибали может покинуть клуб. Если нам сделают серьёзное предложение, то мы отпустим игрока. То же самое касается Аркадиуша Милика", - сказал Де Лаурентис.
На Кулибали минувшим летом претендовали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Милик входит в сферу интересов "Ювентуса", "Ромы", "Милана", "Арсенала" и "Атлетико".
Не пропустите: Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 сентября
-
Неймар прокомментировал заболевание коронавирусом
-
Маттеус назвал причину провалов Гвардиолы в Лиге Чемпионов
-
Рамос прояснил своё будущее в "Реале"
-
Эрик Гарсия останется в "Манчестер Сити" до следующего лета
-
Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России
-
Президент "Наполи" заявил о готовности продать Кулибали и Милика
-
"Брешия" отказалась продавать Тонали "Барселоне" за 65 миллионов евро
-
На Игуаина претендуют клубы из пяти стран
-
Новый стиль Кежмана поразил болельщиков
-
Отец Месси дал комментарий о будущем сына после встречи с Бартомеу
-
Ловрен не считает шагом назад переход из "Ливверпуля" в "Зенит"
-
Бистрович огласил цели ЦСКА на этот сезон
-
2
Отец Месси встретился с президентом "Барселоны" Бартомеу: итоги переговоров
-
Бэйл не исключил свой уход из "Реала"
-
2
Пьянич назвал причину своего перехода в "Барселону"
-
Определены все участники группового этапа Кубка России
-
"Аталанта" презентовала Алексея Миранчука
-
Ван де Бек прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Цорн высказался о трансфере Гуса Тиля в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17