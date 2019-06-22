Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что думает о том, что бывший тренер команды Маурицио Сарри возглавил "Ювентус". Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Он неплохой специалист, которого я давно знаю. Меня не удивил его поступок, так как в футболе нет пристрастий к клубам. С "Наполи" он ничего не выиграл, возможно, и с "Ювентусом" не выиграет ничего. Этого ему и желаю", - сказал Де Лаурентис.

Напомним, Сарри работал с "Наполи" с 2015 по 2018 год, после чего возглавил "Челси" на сезон. 16 июня стало известно, что 60-летний итальянец - новый тренер "Ювентуса". Его контракт рассчитан до 2022 года.

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