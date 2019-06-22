Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Теги наполиаурелио де лаурентисювентусмаурицио сарри

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что думает о том, что бывший тренер команды Маурицио Сарри возглавил "Ювентус". Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Он неплохой специалист, которого я давно знаю. Меня не удивил его поступок, так как в футболе нет пристрастий к клубам. С "Наполи" он ничего не выиграл, возможно, и с "Ювентусом" не выиграет ничего. Этого ему и желаю", - сказал Де Лаурентис.

Напомним, Сарри работал с "Наполи" с 2015 по 2018 год, после чего возглавил "Челси" на сезон. 16 июня стало известно, что 60-летний итальянец - новый тренер "Ювентуса". Его контракт рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Агент: "В "Ювентусе" Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто"

Официально: Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов