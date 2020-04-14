Президент "Насьонала" рассказал, почему Роналду тренируется с его командой

Президент португальского клуба "Насьонал" Руи Алвеш рассказал, почему форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду тренируется с его командой. Об этом сообщает Tuttosport.



Напомним, футболист провел тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.



"Криштиану сам позвонил нам, мы рады были предоставить ему эту возможность. Мы следовали всем правилам и протоколам, связанных с пандемией коронавируса. Роналду был нашим парнем и остается лучшим примером для воспитанников клуба", - сказал Алвеш.

Всем игрокам приходится тренироваться дома, чтобы избежать угрозу заражения коронавирусом.

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