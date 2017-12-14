Президент "Ниццы": "Если мы не попадем в еврокубки, то нам будет сложно удержать Балотелли"

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Президент "Ниццы": "Если мы не попадем в еврокубки, то нам будет сложно удержать Балотелли"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что клуб может потерять итальянского нападающего Марио Балотелли.

"Если мы не попадем в еврокубки, то нам будет сложно удержать Балотелли. На поле он показывает блестящую игру. Марио может менять стиль игры и продолжает прогрессировать. Не знаю, будет ли он играть за нашу команду в следующем сезоне, все зависит от результатов. Балотелли хочет получать определенную зарплату, которую мы не можем себе позволить. Без попадания в еврокубки мы не в силах его сохранить", - приводит слова Ривьера RMC.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 19 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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