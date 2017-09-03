Президент "Ниццы": "Мы договорились о переходе Сери в "Барселону", но Бартомеу в последний момент его отменил"



Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, почему не состоялся переход полузащитника Жана-Микаэля Сери в "Барселону".

"Мы обо всем договорились с "Барселоной". Но в последний момент все изменилось. Нам позвонил президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу и сказал, что они не нуждаются в Сери. Этот трансфер был почти завершен. Я понимаю, как тяжело сейчас Сери. Он был близок к переходу своей мечты, но все разбилось в один момент", - приводит слова Ривьера Canal+.

По некоторым данным, сумма трансфера 26-летнего Сери должна была составить 40 миллионов евро.

Не пропустите: Дембеле: "В 2016 году переходить в "Барселону" было слишком рано". | http://soccernews.ru