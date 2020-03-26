Президент "Ниццы" предложил вариант продолжения сезона
Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер высказался на тему изменения футбольного календаря.
"Безусловно, все хотят побыстрее доиграть сезон, однако что если это невозможно будет сделать? Давайте посмотрим на три следующих сезона. В 2022 году у нас чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Я думаю, что мы можем завершить текущий сезон в октябре или ноябре, а следующий начать в феврале. Затем мы можем провести Евро-2021 в июне следующего года, и завершить следующий сезон в октябре.
В 2022 году делаем перерыв в августе, а потом повторяем формулу снова, чтобы спокойно подойти к мундиалю", - приводит слова Ривера Get French Football News.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13