Президент "Ниццы" предложил вариант продолжения сезона

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер высказался на тему изменения футбольного календаря.

"Безусловно, все хотят побыстрее доиграть сезон, однако что если это невозможно будет сделать? Давайте посмотрим на три следующих сезона. В 2022 году у нас чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Я думаю, что мы можем завершить текущий сезон в октябре или ноябре, а следующий начать в феврале. Затем мы можем провести Евро-2021 в июне следующего года, и завершить следующий сезон в октябре.

В 2022 году делаем перерыв в августе, а потом повторяем формулу снова, чтобы спокойно подойти к мундиалю", - приводит слова Ривера Get French Football News.

Читайте также: Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой. | http://soccernews.ru