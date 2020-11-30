Президент "Ньюэллз Олд Бойз" прокомментировал жест Месси в память о Марадоне

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Президент "Ньюэллз Олд Бойз" прокомментировал жест Месси в память о Марадоне

Президент "Ньюэллз Олд Бойз" Эдуардо Бермудес оценил вчерашний поступок капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что звёздный аргентинец отпраздновал гол в ворота "Осасуны" в футболке аргентинского клуба.

Таким образом, Месси почтил память умершего в среду Диего Марадоны, который выступал за "Ньюэллз Олд Бойз" в 1993 году. Спустя два года сам Лионель начал играть за молодёжную команду "красно-чёрных".

"Не сомневался, что он поступит именно так. Это было потрясающе. Надеюсь, однажды Месси вернётся, потому что мы здесь его любим. Лионель очень дорог для "Ньюэллз", Росарио и всей Аргентины", - цитирует Бермудеса AS.

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